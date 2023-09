Palermo, controlli tributari per gli ambulanti al Santuario di Santa Rosalia

Il Comune concede lo spazio di vendita soltanto ai commercianti in regola con le tasse

PALERMO – Controlli tributari sugli ambulanti che svolgeranno l’attività commerciale nell’area antistante la scalinata del Santuario di Santa Rosalia nei giorni della festa della Patrona a Palermo, da lunedì 4 a domenica 10 settembre.

Gli uffici che fanno capo all’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti hanno chiesto ieri di effettuare le verifiche all’area Tributi dell’Amministrazione di Palazzo delle Aquile. “La procedura è stata riattivata da questa amministrazione – dice l’assessore Forzinetti – il Comune concede lo spazio di vendita soltanto ai commercianti in regola con le tasse. Se non lo fossero, e non venisse regolata la situazione debitoria, saranno revocate tutte le autorizzazioni rilasciate”.

I controlli tributari si aggiungono a quelli sul rispetto delle disposizioni che obbligano i commercianti di generi alimentari ad applicare le norme sull’igiene e vietano la commercializzazione di bibite in contenitori di vetro e di alluminio. Sono autorizzate esclusivamente le vendite in bicchieri di carta o in contenitori biodegradabili e compostabili monouso. Fuori legge anche shoppers (sacchi per l’asporto di merci) in politene, contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili.