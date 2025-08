Palermo, controllo straordinario nel centro storico cittadino VIDEO

Servizi disposti dal Questore d'intesa col Prefetto

PALERMO – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Palermo d’intesa con il Sig. Prefetto, al fine di arginare e contrastare fenomeni di illegalità e microcriminalità, ovvero episodi delinquenziali.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza, anche nella serata di ieri e questa notte, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico. Con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo. E attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

L’obiettivo dell’attività è quello di intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano. E di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità.

L’attività di controllo del territorio, già da questa settimana, su disposizione della Direzione Centrale Anticrimine, è stata implementata. Attraverso l’impiego sulle strade del centro storico, di equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia. Impegnati in servizi specifici di prevenzione e presidio del territorio.

Gli equipaggi, impiegati in orari pomeridiani e serali, hanno garantito servizi di vigilanza dinamica territoriale. Su itinerari già individuati nelle aree di competenza dei Commissariati di P.S. “Oreto” e “Centro”, alternati a posti di controllo lungo arterie cittadine selezionate perché interessate da rilevanti presenze di giovani, connesse alla movida.

L’apporto fornito finora dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia, nel corso dei servizi svolti a partire dallo scorso lunedì è stimato in 484 persone identificate. Di cui 81 con precedenti di polizia, 2 avvisi orali del Questore notificati, 239 veicoli controllati, 2 veicoli sequestrati.

Nel corso, invece, dei servizi effettuati soltanto nelle ultime ore, tutte le pattuglie dell’Alto Impatto impegnate hanno identificato 184 persone, di cui 36 con precedenti di polizia.