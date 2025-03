Palermo-Cremonese, Dionisi conferma l’attacco: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Big match di Serie B questa sera allo stadio “Renzo Barbera”. Il Palermo di Alessio Dionisi, infatti, ospita la Cremonese guidata da Giovanni Stroppa nell’anticipo del venerdì del campionato cadetto (calcio d’inizio alle 20.30). Una sfida che anticipa la sosta per le nazionali del prossimo weekend e che può certificare le ambizioni delle due squadre in questo rush finale di regular season. I punti in palio, a tal proposito, sono fondamentali per una posizione migliore in graduatoria in vista dei playoff.

I rosanero si apprestano all’incontro tra le mura amiche del “Renzo Barbera” reduci da cinque risultati utili di fila. Due vittorie e tre pareggi, l’ultimo dei quali contro la Sampdoria al “Ferraris” per 1-1, è il bottino della compagine del capoluogo siciliano nelle precedenti cinque giornate di campionato prima di oggi. Il Palermo, comunque, è attualmente all’ottavo posto in classifica a quota 39 punti, gli stessi del Bari.

Ma nell’impianto sportivo di viale del Fante arriva una vera e propria corazzata della Serie B. I grigiorossi di mister Stroppa, infatti, sono attualmente al quarto posto in graduatoria con ben 45 lunghezze ottenute finora. La Cremonese, nelle ultime cinque gare, ha ottenuto in totale due vittorie, due pareggi e una sconfitta, ma nel turno precedente si sono imposti per 4-0 contro il Catanzaro, diretta concorrente per il quarto posto. Lo scorso 27 agosto si è giocata la gara di andata, terminata 1-0 in favore dei rosanero grazie al gol di Insigne.

Palermo-Cremonese: le probabili formazioni

Nel 3-4-2-1 utilizzato da Dionisi, torna Ceccaroni nella linea difensiva dopo la squalifica. Diakité dovrebbe prendere il posto di Pierozzi a destra (anche lui squalificato), mentre Di Francesco agirà nella corsia opposta. In mezzo al campo si vedranno ancora Gomes e Blin, così come è confermato il reparto offensivo dei rosa.

Il tecnico della Cremonese opta per il suo solito 3-5-2. Tra i grandi assenti della sfida ci sarà Franco Vazquez: l’ex calciatore rosanero, infatti, è stato squalificato per dieci giornate per una frase razzista rivolta a Dorval del Bari. Il peso offensivo dei lombardi, però, resta molto elevato, con Johnsen accanto a De Luca nella coppia d’attacco.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakité, Gomes, Blin, Di Francesco; Verre, Brunori; Pohjanpalo.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca.