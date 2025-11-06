Palermo, Cuffaro ha scelto i suoi nuovi avvocati: ecco chi sono

La scelta è ricaduta su due noti penalisti

PALERMO – Totò Cuffaro ha scelto i nuovi avvocati. Sono Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano. Il primo è un dei penalisti più noti fra quelli che si occupano di reati contro la pubblica amministrazione. Settore in cui si è specializzato anche Montalbano, che da sempre fa parte del pool difensivo dell’ex presidente della Regione.

È stato Montalbano a seguire il percorso concluso con il riconoscimento della riabilitazione di Cuffaro, decisa nel 2023 dal Tribuna di Sorveglianza.

I due legali subentrano a Claudio Gallina che ha rinunciato al mandato di Cuffaro per il quale i pm hanno chiesto l’arresto per corruzione, associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti.

La scelta nasce da motivi di opportunità perché nella richiesta di arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione siciliana il legale veniva citato perché avrebbe fatto da tramite tra Cuffaro e un colonnello dei carabinieri. Il colonnello avrebbe chiesto a Gallina di incontrare il governatore a cui avrebbe poi rivelato notizie riservate su indagini in corso in cambio di favori per la moglie.