Palermo, da 42 ore blackout in diverse zone della città

Al buio famiglie e attività commerciali, soprattutto nella zona di viale Lazio. Ma disagi si registrano anche in altri rioni

1' DI LETTURA

PALERMO – Da 42 ore manca l’energia elettrica in diversi edifici della zona di via Sciuti, via Veneto, via Lazio a Palermo. Il capoluogo siciliano, alle prese con la conta dei danni dopo gli ultimi due giorni di inferno per l’emergenza incendi, adesso si trova a fronteggiare anche la mancanza di energia elettrica che sta mettendo in seria difficoltà famiglie, uffici e attività commerciali.

A essere particolarmente colpita è la zona residenziale limitrofa a viale Lazio e che si estende fino al confine con il quartiere Libertà. I disagi sono parecchi. Ma anche altri rioni hanno registrato disservizi nella fornitura dell’energia elettrica come la parte alta di viale Strasburgo, alcune zone del quartiere Pallavicino e nella parte est del capoluogo come in via Messina Marine.

Il guasto è stato segnalato l’altro ieri a E-distribuzione e sembrava fosse stato risolto ieri sera, ma dopo un’ora l’energia elettrica è andata via nuovamente e non è più tornata. Oltre all’energia elettrica negli edifici manca anche l’acqua in quanto le autoclavi sono ferme.