Palermo, termina l’attesa per gli Articolo 31: domani sera ai Cantieri Culturali alla Zisa

Il duo, tornato insieme a Sanremo, si esibirà cantando oltre 30 brani

PALERMO – L’attesa dei tantissimi fan per il ritorno in Sicilia degli Articolo 31 sta per finire: il primo concerto in Sicilia, dopo la Réunion, del duo che fatto la storia del rap italiano sarà domani, sabato 5 agosto, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Dopo essere tornati insieme in vista di Sanremo, gli Articolo 31 saranno protagonisti del Green Pop Palermo Fest in occasione del primo live estivo in Sicilia. Protagonisti della hit dell’estate di Fedez e Annalisa, gli Articolo stanno scalando le classifiche dello streaming e delle radio e continuano a regalare grandi emozioni.

OPENING ACT DI TUTTE LE DATE: DJ SET WLADY : Wladimiro Perrini, in arte Wlady è un Dj e Producer di fama internazionale.

La storia degli Articolo31 è la storia di una unione artistica cominciata nel 1990 e interrotta nel 2006 dopo aver pubblicato ben 9 album (di cui uno certificato da Fimi disco di Diamante).

Oggi, dopo 17 anni di pausa grazie alla loro raggiunta maturità umana e artistica, ad una maggiore consapevolezza, alla gioia di essere diventati padri e non fare più capricci da figli, trova una nuova amicizia, realmente mai accantonata. Una reunion che nasce non per motivi puramente commerciali ma per la necessità di esprimere i propri sentimenti, il loro volersi bene e finalmente assumersi le proprie responsabilità verso un pubblico che non li ha mai dimenticati e con affetto li ha sempre sostenuti, supportati e amati e cantati negli ultimi 30 anni.

È così che il duo artistico composto da J-Ax (Alessandro Aleotti) e Dj Jad (Vito Perrini) dopo aver calcato le scene dell’ultimo Festival della canzone italiana a febbraio 2023 a Sanremo con la rap ballad “Un bel viaggio” (pezzo autobiografico sentimentale che ripercorre le fasi di successo e quelle più buie della loro storia) torna alla vera essenza del gruppo con il brano politically incorrect “Filosofia del Fuck-off” (uscito il 27 aprile alle ore 24.00 su tutte piattaforme digitali con brano e video). Un brano di rottura, dissacrante, gridato scratchato che mostra come gli anni passino ma la loro entità è ancora una volta ben definita e la loro musica è la stessa che abbiamo tanto amato sempre più autentica nella forma e nella proposta sapendo sempre dove e come arrivare.

I due calpestano l’aiuola del buonismo, dell’ipocrisia e dei moralismi facili, facendo a tutti come nel loro stile un potente dito medio. E allora, è giunto il momento di incendiare nuovamente le scene con un grande tour live che si preannuncia imperdibile.

Oltre due ore e mezza di energia con più di 30 brani in scaletta per cantare, emozionarsi, divertirsi, commuoversi e ripercorrere insieme al pubblico la storia della propria vita.

Una storia bellissima, che s’intreccia con almeno tre generazioni, attraverso hit indimenticabili. Una festa all’insegna del rap, del funky e del pop…per riabbracciare i fan di sempre del duo che ha segnato l’inizio della musica rap in Italia.