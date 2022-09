“Ho Palermo nel cuore, il nostro piano per la svolta” VIDEO

Lunga intervista a Gabriella Giammanco, candidata al Senato nel collegio uninominale Palermo – Settecannoli con Forza Italia.

PALERMO – “Ho Palermo nel cuore, con Forza Italia abbiamo le idee chiare per affrontare le emergenze e governare in Sicilia e in Italia”. Lunga intervista a Gabriella Giammanco, candidata al Senato nel collegio uninominale Palermo – Settecannoli. Giornalista professionista, ha lavorato a Mediaset, senatrice di Forza Italia, parla del suo rapporto con Palermo, con i siciliani e di come affrontare i problemi che attanagliano le imprese. E poi, spazio al rapporto con Giorgia Meloni, il ruolo dei moderati nel nuovo possibile governo del centrodestra, passando dalla candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione. Guarda il video