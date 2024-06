Palermo, grosso ramo crolla su un’auto in sosta in via Rapisardi – FOTO

Per fortuna nessun ferito, disagi alla circolazione

PALERMO – Un grosso ramo di un albero si è staccato dal tronco principale crollando su una macchina parcheggiata in via Mario Rapisardi, a Palermo.

L’incidente per fortuna non ha coinvolto altri mezzi o persone in transito nel tratto di strada che collega piazza Boccaccio a via Tasso.

Inevitabili disagi alla circolazione stradale prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e della polizia municipale avvertiti dai passanti.

Sul posto sono intervenuti gli addetti del Comune per rimuovere il ramo e liberare la strada. Le operazioni sono durate oltre un’ora e mezza per le grosse dimensioni del ramo.