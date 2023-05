Palermo, il collettivo Offline contro Cuffaro: “Presto beatificato” FOTO

Sono stati affissi in vista dell'uscita del documentario sulle "imprese" sportive dell'ex governatore

PALERMO – “Totò Cuffaro riabilitato e presto beatificato”. E’ quanto si legge nei manifesti affissi dal collettivo Offline questa mattina nelle vie di Palermo, precisamente in via Paternostro, a piazza Sant’Oliva e piazza Castelnuovo.

I collettivo ha affisso i manifesti oggi, anche perché nel pomeriggio, alle 18, sarà prestato il documentario sull’ex governatore della Sicilia.

“In occasione dell’uscita del documentario sulle imprese sportive del carcerato Totò Cuffaro, che in 1768 giorni ha percorso ben 18.565 km (10,5 km al giorno, come dallo stesso protagonista affermato in anteprima – si legge nella nota diffusa dal collettivo -, ci siamo permessi di offrire le nostre competenze artistiche, proponendo una locandina ispirata all’opera 1984 di George Orwell. Inoltre, soffermandoci sull’avvenuta riabilitazione del maratoneta, ci è sembrato doveroso auspicarne la beatificazione, con un manifesto posto a latere della locandina summenzionata”.