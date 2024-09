Palermo, iDesign tra mostre e incontri sul tema ‘Andar per mondi’

La rassegna sul design fondata e diretta da Daniela Brignone

PALERMO – Il viaggio inteso in senso fisico, mentale e spirituale, è il tema che iDesign, la rassegna sul design fondata e diretta da Daniela Brignone, propone in occasione della XII edizione che si svolgerà in tante sedi di Palermo, dal 27 settembre al 6 ottobre. Un tema che traccia una linea, che demarca e congiunge saperi e pratiche, geograficamente e culturalmente anche lontane, costruendo e ricostruendo immaginari.

“Andar per mondi” è lo spunto che si è scelto quest’anno per una riflessione a tutto campo: il design è visto come “avventura”, come sperimentazione di nuove pratiche, come presa di coscienza di bisogni e di esigenze che, nel corso della vita, portano a scoprire mondi e a creare momenti di incontro e di alterità. Un’umanità in viaggio, che si sposta e ricostruisce altrove, diventa anche lo spunto per indagare il tema della mobilità e dell’incontro fra persone portatrici di cultura, di tradizioni, di saperi e di storie legate alla propria terra.

Il percorso

Ogni viaggio è un cammino di conoscenza, diventa arricchimento. Camminare nella natura, come direbbe il filosofo e scrittore Henry David Thoreau, andare oltre (senza meta, senza limiti, fuori dell’omologazione), può diventare arricchimento personale, sviluppando e portando con sé un bagaglio di esperienze, aprendosi ad una connessione con l’ambiente, a un ampliamento di prospettive e ad una ricerca interiore e, al contempo, esteriore.

Al saggio di Stefano Mancuso L’incredibile viaggio delle piante, sulle specie botaniche, è ispirato il progetto “Tutte le piante del mondo” che nasce dalla collaborazione tra il Convitto Nazionale Giovanni Falcone e l’Accademia di Belle Arti di Palermo e tratta della dimensione nomade e adattiva delle piante, che diventano metafora di migrazione e di adattamento, di resistenza e di resilienza, connessa agli spostamenti dell’uomo sul pianeta.

Un lavoro complesso che riunisce diverse professionalità e vede la sinergia delle cattedre dei professori Marcello Carriero, Francesco De Grandi, Arianna Oddo, Agnese Giglia, Ivan Agnello, Marco Castagna e Luca Pulvirenti e dei loro allievi in Accademia (Convitto Nazionale Giovanni Falcone, piazza Sett’Angeli 3, inaugurazione venerdì 27 settembre, ore 12).

Il laboratorio ‘Paper works’

Inoltre, le docenti Arianna Oddo e Giovanna Filippello, all’interno di un laboratorio aperto dal titolo “Paper works. Creazioni in carta con piante spontanee del nostro territorio”, inviteranno a scoprire le specie botaniche locali per riprodurle in carta a mano. L’incontro, aperto al pubblico, consta di momenti teorici e pratici al fine di esporre le potenzialità della carta nella creazione di oggetti d’arte (Palazzo Santa Rosalia, Accademia di Belle Arti di Palermo, 3 e 4 ottobre, ore 9.00-15,00).

Paesaggio, sonorità, anime antiche, mondi dimenticati sono le parole chiave di una mostra ed un’esperienza immersiva dal titolo “Bags pipes” che recuperano l’antica tradizione delle novene popolari e dei tipici strumenti musicali pastorali con ance a sacco (zampogne, cornamuse, etc.).

Il progetto è curato da Vittorio Ugo Vicari, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Corso di Storia dell’Arte Contemporanea, Biennio specialistico in Fashion design, e dal musicista e studioso Maurizio Cuzzocrea in seno a Zampognarea. Il mondo delle zampogne tra uomini e suoni, il festival multidisciplinare, giunto alla XX edizione, che esplora le relazioni dell’etnomusicologia e della produzione artigianale degli strumenti musicali di tradizione orale, con le forme espressive della contemporaneità.

La mostra è a cura di Andrea Giovanni Calì (ex Convento della Magione, via Teatro Garibaldi 27, inaugurazione sabato 28 settembre, ore 17,30).

La mostra ‘Domestico, Mediterraneo‘

C’è tanta Sicilia nella XII edizione di iDesign, un’isola depositaria di tradizioni e di “viaggi”, anche immaginari, attraverso la bellezza della sua cultura e i sincretismi radicati nel territorio e nel suo popolo. Un punto di partenza strategico per le esplorazioni nel Mediterraneo.

E così che prende l’avvio “Domestico, Mediterraneo”, una mostra curata dal designer e docente Giuseppe Arezzi, che riunisce una serie di oggetti realizzati dagli allievi dell’Accademia Abadir di Catania, coordinati dallo stesso designer, in collaborazione con aziende dell’area del mare nostrum.

La mostra parte dalle tradizioni vernacolari radicate nel genius loci dei territori mediterranei, per indagarne la trasposizione nel design contemporaneo che richiama i paesaggi, la storia, gli immaginari e le tradizioni del sud dell’Europa.Un passato che insiste nella contemporaneità è il tema alla base dei prodotti che attingono alle tradizioni per ricreare allestimenti indoor e outdoor ispirati ai Paesi del bacino del Mediterraneo (Cavallerizza di Palazzo Costantino, via Maqueda 217, inaugurazione venerdì 27 settembre, ore 18).

“Il Nido rovesciato”

Nell’atrio del meraviglioso Palazzo Costantino troverà collocazione anche una delle scenografiche installazioni della designer Rosa Vetrano, accompagnata da una performance. “Il Nido rovesciato” si ispira alla connessione tra luoghi abitativi e psiche, declinato attraverso luce, colori, suoni, odori, esperienza tattile, che assicura protezione e libertà allo stesso tempo. Un’esortazione verso i ritmi lenti del vivere quotidiano, partendo dall’esplorazione di sé.

Da quest'anno iDesign è inserita nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico dall'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. La manifestazione è, inoltre, sostenuta dall'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, dall'Istituto Giapponese di Cultura di Roma, dal Consiglio Nazionale degli Architetti di Roma, dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo e da ADI Sicilia.

“Al viaggio è dedicata questa XII edizione di iDesign, e quale luogo, se non la Sicilia, è in grado di rappresentare al meglio il tema? Terra di conquista, nei secoli, da parte di innumerevoli popoli e meta di viaggiatori che ne hanno cantato la bellezza, oggi l’Isola ingloba uno straordinario melting pot culturale. Da tempo la Sicilia ha iniziato un percorso di rinascita e si fa strada nel mondo, conquistando una fetta importante di mercato turistico e culturale e diventando anche luogo privilegiato per grandi eventi. La presenza internazionale di artisti e designer ad iDesign 2024 è la conferma di come questa nostra manifestazione sia cresciuta e si sia attestata con un ruolo di primo piano e con un crescente interesse da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Crediamo fermamente che la creatività e le idee possano arricchire ancora di più la Sicilia, aprendo nuovi scenari e preparando un futuro sempre più consapevole: questo e molto altro potrete viverlo grazie alle tante iniziative inserite nel ricco programma di quest’anno, che per dieci giorni trasformerà Palermo nella capitale del design”. Questo il commento di Daniela Brignone, fondatrice e direttrice di iDesign.

“Con entusiasmo attendiamo la dodicesima edizione di iDesign – evidenzia l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata – oggi inclusa all’interno del ricco Calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico di recente predisposto dall’Assessorato che ho l’onore di rappresentare”.

“È la conferma della significativa valenza riconosciuta all’iniziativa – continua Amata – che celebra in modo speciale l’idea del viaggio e delle sue diverse sfaccettature che aprono a naturali connessioni anche sotto il profilo turistico, in piena coerenza con la programmazione dell’Assessorato. Agli organizzatori vada il mio apprezzamento per la particolare connotazione dell’evento che si consolida sempre più, anno dopo anno, offrendo un ricco calendario di mostre, installazioni, incontri e di positivi ulteriori spazi dedicati alla formazione”.

“Il design – sottolinea l’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Scarpinato – è espressione di cultura, di creatività, di saper leggere la realtà e di esprimere idee e valori: è la sintesi fra il bene immateriale dell’ingegno e la materia stessa”.

“Questa rassegna, da anni – aggiunge Scarpinato – costituisce non soltanto un’importante vetrina per designer di fama nazionale e internazionale e per giovani o affermati talenti siciliani, ma è anche occasione per sviluppare una riflessione su molteplici spunti della contemporaneità. Il suo essere officina di idee per una Sicilia che vuole essere sempre più creativa e laboriosa è proprio il valore aggiunto di iDesign, espressione di una Terra che vuole crescere, pensare e progettare il proprio futuro”.

“Dieci giorni in tanti luoghi della Città – commenta il vicesindaco e assessore alla Cultura di Palermo, Giampiero Cannella – per questa dodicesima edizione di iDesign, che si articola in numerose iniziative legate dall’affascinante tema del viaggio, con un ricco calendario e una partecipazione plurale che vede la collaborazione di molte istituzioni, private e pubbliche, fra cui il Comune di Palermo”.

“Un’occasione preziosa per sviluppare sinergie – spiega Cannella – in grado di porre in essere momenti di confronto e contribuire, così, alla crescita culturale della nostra Comunità, con uno sguardo attento anche alla ricerca e al tessuto produttivo cittadino. Palermo e la cultura sono un binomio inscindibile e crediamo fermamente che questo possa e debba essere l’elemento distintivo per una Città sempre più consapevole della propria identità”.