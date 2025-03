Palermo, le vampe e i danni della notte di guerriglia urbana – FOTO

Danneggiati quattro mezzi dei vigili del fuoco e uno della Rap

PALERMO – Scene di guerriglia urbana fino a tarda notte per le vampe di San Giuseppe, a Palermo. Il bilancio è di diversi mezzi danneggiati dai lanci di pietre e bottiglie, quattro dei vigili del fuoco e uno della Rap. In alcuni casi sono state organizzate vere imboscate per i vigili del fuoco: segnalato un incidente stradale nel quartiere di Brancaccio, all’arrivo dei pompieri il loro mezzo è stato preso di mira con un fitto lancio di pietre e bottiglie.

Trenta gli interventi delle squadre antincendio in diversi quartieri della città. Sono in corso indagini da parte di carabinieri e polizia per identificare quanti hanno partecipato ai disordini di ieri, soprattutto nei pressi dell’ospedale Civico e a Brancaccio, Sperone, Borgo Vecchio, Zen e nell’area di via Spedalieri.