Rosanero di nuovo in città dopo l'amichevole contro il Pisa

1' DI LETTURA

Dopo l’amichevole di giovedì 21 luglio contro il Pisa, è proseguita la preparazione del Palermo guidato dal tecnico Silvio Baldini.

I rosanero sono rientrati la mattina del 22 luglio in città e nel pomeriggio dello stesso giorno hanno svolto una seduta di lavoro aerobico in piscina. Nella giornata di sabato 23 luglio è in programma un doppio allenamento.