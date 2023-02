Palermo, il maltempo causa danni: crollato un albero

Per rimuoverlo sono intervenuti i vigili del fuoco

1' DI LETTURA

PALERMO – Un Ficus macrophylla, enorme albero con radici aeree, è crollato a Palermo all’angolo tra viale delle Magnolie e Viale Piemonte, forse a causa del maltempo. L’albero ha completamente ostruito la sede stradale di quest’ultima via. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Il comune negli anni scorsi aveva fatto costruire una pedana in ferro per aggirare l’enorme tronco che occupava tutto il marciapiede