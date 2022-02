Palermo, incendio al Moltivolti: la solidarietà di istituzioni e associazioni

La voce di Erasmo Palazzotto, del sindaco di Palermo e dalla Cgil

PALERMO – “Un bar, un ristorante, un coworking, un’impresa sociale, un centro culturale. Un porto sicuro. Moltivolti e’ tutto questo e anche di piu’. Oggi la notizia che non volevamo ricevere. Il periodo non e’ facile ma resistere e’ un dovere. Un abbraccio ai miei fratelli e alle mie sorelle di Moltivolti. Non siete soli. Riapriremo e saremo piu’ forti”. Cosi’ su Facebook il deputato siciliano Erasmo Palazzotto commentando la notizia dell’incendio nei locali di Moltivolti nel quartiere Ballarò, a Palermo.

Al parlamentare siciliano si unisce anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “In questo momento di dolore e sconforto sono vicino ai proprietari, ai dipendenti e a quanti animano ogni giorno il MoltiVolti, luogo di accoglienza e integrazione. A loro va la mia solidarietà. MoltiVolti rappresenta un modello virtuoso di nuova socialità connessa al territorio. Un’esperienza foriera di sviluppo socio-economico, ispirato ai valori di condivisione, rispetto delle culture e legalità”.

“Moltivolti rappresenta una delle esperienze più significative, concrete e interessanti di integrazione e lavoro a Palermo”. Ha affermato Mario Ridulfo, segretario generale Cgil Palermo. “Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà agli operatori e ai dipendenti del locale, danneggiato gravemente stanotte da un incendio e al di là delle cause, che dovranno essere accertate, confermiamo l’impegno della Cgil a contribuire a una veloce ripresa delle attività”. Il segretario della Cgil Palermo stamattina si è recato sul posto per portare il sostegno e la solidarietà del sindacato ai lavoratori del centro multietnico da anni punto di riferimento a Ballarò e promotore di tante iniziative per l’accoglienza ai migranti, i diritti, la partecipazione e la legalità.

“Per consentire un recupero immediato dell’attività lavorative e sociali di Moltivolti i cui locali sono stati danneggiati da un incendio con la nostra rete abbiamo deciso di far partire immediatamente una raccolta fondi per convogliare la solidarietà di tutte la rete dei sostenitori, fatta di associazioni, enti privati e singoli cittadini che in queste ore hanno dimostrato grande attenzione per l’accaduto. Insieme per rilanciare il progetto di comunità il prima possibile.” Lo afferma Carmelo Pollichino, Presidente Libera Palermo . Al momento è possibile donare sul conto corrente di Libera Palermo che ha sede nel coworking di Moltivolti.