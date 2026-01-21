Caso Onorato, suicidio o omicidio?: “Indagate su quelle impronte”

Suicidio oppure omicidio?

PALERMO – Il giudice per le indagini preliminari è andato in riserva. L’ultima parola spetta al Gip Giuseppa Zampino: prorogare le indagini sulla morte di Angelo Onorato o archiviare l’inchiesta? Le parti insistono. Secondo la Procura, è stato un suicidio. Secondo i familiari dell’imprenditore, si è trattato di un omicidio.

L’avvocato Vincenzo Lo Re, che assiste Francesca Donato, moglie di Onorato, ha avanzato una richiesta specifica. Nel Suv all’interno del quale fu ritrovato il cadavere sia la polizia scientifica che il consulente di parte hanno individuato impronte di persone ignote. Non appartengono a chi abitualmente saliva sul veicolo.

La richiesta dei familiari di Angelo Onorato

L’avvocato Lo Re ha chiesto che venga estrapolato il Dna per capire innanzitutto se le tracce siano riconducibili ad una o più persone e poi di inserire i profili genetici nella banca dati per scoprire se appartengano a qualche pregiudicato.

I pubblici ministeri Clio Di Guardo e Luisa Vittoria Campanile hanno scritto: “Non sono emersi elementi utili per l’identificazione degli autori (dell’eventuale omicidio ndr) né per la ulteriore prosecuzione delle indagini e alcun altra proficua attività investigativa appare possibile”.

La famiglia si è opposta. La convinzione è che l’architetto Onorato, titolare dei negozi Casa, sia stato strangolato da qualcuno che è poi scappato sfruttando una zona non coperta dalle telecamere lungo la bretella che costeggia l’ingresso dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Il corpo senza vita fu ritrovato il 25 maggio scorso.