Ingroia alla convention di Francesca Donato: “Segno di discontinuità”

Condivisione dei valori di difesa della Costituzione e dei diritti alla base dell'appoggio dell'ex magistrato

1' DI LETTURA

PALERMO – “La candidatura di Francesca Donato a sindaco di Palermo è nel segno della discontinuità con le passate amministrazioni. Il mio sostegno nasce dai valori di Azione Civile che coincidono con le battaglie di Francesca in difesa della Costituzione e dei diritti” lo ha detto l’ex magistrato Antonio Ingroia, intervenendo oggi a Palermo in collegamento alla presentazione della lista ‘Rinascita Palermo’ a sostegno della candidatura a sindaco dell’europarlamentare Francesca Donato.

CONSULTA LA SEZIONE DI LIVE SICILIA DEDICATA ALLE AMMINISTRATIVE A PALERMO.

“La battaglia di Francesca Donato – continua l’ex giudice – è l’occasione per mettere insieme un movimento di persone per creare un fronte costituzionale oltre destra e sinistra che governano insieme a Draghi. Il progetto deve andare oltre le comunali e guardare alle prossime regionali siciliane e alle politiche”.

Per la candidata a sindaco Donato “il sostegno di Antonio Ingroia dimostra che non siamo interessati alle etichette, queste si usano soltanto quando non ci sono argomenti per contestare le idee. Noi siamo in campo per la Costituzione, per i diritti e per far rinascere Palermo”.

Oltre ai quaranta candidati della lista ‘Rinascita Palermo’ l’eurodeputata ha presentato anche i sei assessori designati: il docente di filosofia ed ex attivista del movimento 5 Stelle Giorgio Armato, l’imprenditrice Nadia Lo Bosco, il professore universitario esperto di tematiche ambientali Silvano Riggio, la cantante Laura Mollica, considerata dalla critica una delle eredi di Rosa Balistreri, l’ingegnere Fabio Davì che ha curato le perizie sulla stabilità del ponte Oreto e il vigile urbano Fabrizio Romeo.