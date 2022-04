Palermo, studenti irrompono nel rettorato dell'Università VIDEO

Al centro della contestazione gli stipendi e i servizi.

PALERMO – “Aumento degli stipendi e servizi scadenti”: sono questi i motivi da cui è scaturita la protesta di alcuni studenti del Laboratorio Studentesco Autonomo dell’Università degli studi di Palermo. Questa mattina, infatti, alcuni ragazzi hanno fatto irruzione all’interno di Palazzo Chiaramonte a Piazza Marina per mostrare il loro dissenso nei confronti del provvedimento approvato lo scorso 10 marzo.

Megafono, striscione e un fumogeno per provare ad avere delle risposte dal Rettorato di Unipa. E’ questo quello che chiedono gli studenti, una risposta pubblica da parte di Massimo Midiri, il rettore dell’ateneo del capoluogo siciliano eletto nel luglio del 2021. Il telo bianco esposto all’interno di Palazzo Chiaramonte recita la scritta: “Per voi aumenti di stipendi, per noi tasse e servizi scadenti”.

Gli studenti che hanno fatto irruzione (foto dalla pagina Facebook del LSA)

Tramite un post pubblicato attraverso la propria pagina su Facebook, il Laboratorio Studentesco Autonomo ha affermato: “Negli ultimi giorni è avvenuto l’ennesimo e indecente schiaffo nei confronti di noi studenti universitari. Il 10 marzo è stato approvato l’aumento degli stipendi del personale amministrativo di Unipa. In un Ateneo coi i più alti tassi di idonei non assegnatari di borse di studio e alloggi, dove i servizi per il diritto allo studio sono pressocché inesistenti, dove le strutture in cui siamo costretti a studiare sono fatiscenti e inadeguate, per non parlare delle residenze universitarie, edifici che versano in totale degrado e abbandono, la nuova dirigenza pensa ad aumentarsi vertiginosamente gli stipendi. Il Rettore deve spiegazioni a tutta la comunità studentesca, siamo venuti a scomodarlo nel suo palazzo. Vergogna!”.