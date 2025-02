Maxi blitz antimafia, va ai domiciliari il più anziano degli arrestati

Un altro indagato per estorsione torna libero

PALERMO – Concessi gli arresti domiciliari a Giuseppe Cappello, 87 anni, mafioso del rione Borgo Molara. È il più anziano fra i 181 arrestati nella maxioperazione dei carabinieri dei giorni scorsi.

Cappello è gravemente malato e non può restare in carcere. Il giudice per le indagini preliminari Lirio Conti ha accolto l’istanza degli avvocati Valentina Castellucci e Mauro Torti.

Pur sussistendo il grave quadro indiziario le condizioni di salute dell’indagato non sono compatibili con la permanenza in carcere. Cappello va ai domiciliari con l’autorizzazione a recarsi in ospedale per le cure.

Annullata invece dal Tribunale del Riesame l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Giuseppe Romeo a cui viene contestata un’estorsione iniziata nel lontano 2012. Un commerciante sarebbe stato costretto a sborsare 500 euro al mese consegnati al boss Salvatore Lauricella e successivamente a Francesco Terranova.

L’accusa si basa proprio sulle dichiarazioni di Terranova che è diventato un collaboratore di giustizia. Non si conoscono le motivazioni del provvedimento, ma l’avvocato Rosanna Vella ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.