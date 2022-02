Palermo-Messina 2-2: la fotogallery del match

Dopo un doppio vantaggio i rosanero disputano una ripresa da dimenticare e si fanno rimontare

PALERMO – Un derby da archiviare in fretta e voltare pagina subito per il Palermo. Gli uomini di Baldini volevano dare seguito alla vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monterosi, ma nel match contro il Messina non è andata così.

Al 45′ i rosanero erano in vantaggio per 2-0, al 90′ il risultato finale diceva 2-2, con un secondo tempo totalmente da dimenticare da parte della squadra di viale del Fante che ha permesso ai Peloritani di portare a casa un punto, cosa che sembrava impossibile per come era cominciata la sfida.

In basso la fotogallery del match:

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.