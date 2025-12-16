Palermo, murale richiama una bevanda: Di Gangi scrive ad Agcm

La denuncia della consigliera comunale del Pd

PALERMO – “Un murale vivace, ma che potrebbe nascondere una pubblicità (neanche troppo) occulta e che certamente contiene un messaggio inopportuno per un luogo destinato anche a bambini e bambine”. Lo segnala la consigliera comunale del Pd Mariangela Di Gangi, che chiede una verifica urgente all’Autorità antitrust e ai Garanti per l’infanzia nazionale, regionale e comunale. Il murale realizzato da RedBull, con tanto di logo e slogan, nel quartiere palermitano dell’Albergheria.

Di Gangi aveva già inviato una segnalazione alla polizia municipale, ma il Suap sostiene che “l’opera non costituisce pubblicità soggetta ad autorizzazione”, quindi la consigliera ha deciso di sollevare la questione a livello nazionale, chiedendo un parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

“Con la mia lettera non voglio mettere in discussione il valore dell’arte urbana o le collaborazioni con i privati per rigenerare gli spazi – spiega Di Gangi -. Quella che sollevo è una questione di opportunità e di coerenza. Possiamo davvero considerare educativo e sicuro per i più giovani uno spazio dove, in bella vista, compaiono riferimenti espliciti a energy drink, bevande di cui le autorità sanitarie sconsigliano il consumo ai minori?