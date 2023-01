Biagio Conte, Amat predispone servizio navetta gratuito per la camera ardente

A disposizione due navette, ecco da dove partiranno

D’intesa con l’amministrazione comunale e la Questura di Palermo, l’Amat ha predisposto un servizio navetta gratuito, per agevolare lo spostamento di coloro che desiderano rendere l’ultimo omaggio a Biagio Conte, recandosi alla camera ardente allestita nella chiesa della Missione Speranza e Carità di via Decollati.

Il servizio, attivo ogni giorno dalle ore 8.00 e fino alla chiusura serale della camera ardente, si protrarrà sino a lunedì ed è costituito da 2 navette, con frequenza di 10 minuti, che partono, rispettivamente, dal Parcheggio Basile e dal Foro Umberto I e raggiungono la via Oreto, altezza via Decollati, in prossimità del percorso pedonale.