Nonnina cadde per la strada dissestata, il Comune paga i danni: 59mila euro

Amministrazione comunale condannata

PALERMO – La colpa della rovinosa caduta è da addebitare solo ed esclusivamente al Comune di Palermo. Che è stato condannato a risarcire un’anziana di 92 anni. Il giudice della terza sezione civile del Tribunale Angela Notaro ha quantificato il danno in 59 mila euro a cui vanno aggiunge le spese legali.

Era l’agosto del 2019. La nonnina stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in piazza San Francesco di Paola. Riportò diverse fratture alle braccia e lesioni al volto. Fu un periodo di grande sofferenza per lei.

Il Comune si è difeso sostenendo che l’incidente fosse “addebitabile alla disattenzione della donna e che non vi era un nesso di causalità tra l’evento danno e l’attività amministrativa”.

Decisiva è stata la testimonianza di un passante citato dal legale dell’anziana, l’avvocato Marcella Mazziotta. “È inciampata sulla pavimentazione dissestata, le strisce pedonali erano sbiadite in alcuni tratti e l’asfalto era rovinato e non c’erano segnalazioni”, ha spiegato.

Il giudice ha ritenuto attendibile la testimonianza resa da un soggetto slegato da vincoli di parentela con l’anziana. Le fotografie dello stato dei luoghi hanno confermato il suo racconto. Che l’anziana fosse disattenta non è emerso da alcun elemento.

“Sebbene il sinistro si sia verificato in pieno giorno, la buca sul manto stradale si trovava in corrispondenza delle strisce pedonali, in assenza di segnale semaforico – si legge nella motivazione – e soprattutto in una zona caratterizzata da intenso traffico veicolare, sicché l’attenzione della donna non poteva che concentrarsi sull’arrivo dei veicoli per potere procedere in sicurezza all’attraversamento. Per di più, come si evince dalle riproduzioni fotografiche in atti, la buca non era immediatamente percepibile”.

Nessun concorso di colpa del pedone, dunque. La responsabilità, come sosteneva l’avvocato Mazziotta, è solo del Comune di Palermo che deve pagare i danni.

L’incidente, in assenza di altri fattori, come è ormai supportato dalla giurisprudenza, è una delle tante conseguenze della mancata manutenzione. Per anni le strade della città sono state abbandonate all’incuria. Solo qualche mese è iniziato un ciclo di interventi.