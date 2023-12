Palermo, operai al lavoro per montare il palco per il Capodanno FOTO

L'accesso sarà consentito a poco meno di 10mila persone

PALERMO – Palermo si prepara ad ospitare il concerto di Capodanno che vedrà, come artista di punta, la cantante Elodie. Gli operai addetti al montaggio del palco sono al lavoro da diverse ore e tutto sarà pronto anche prima del 31 perché sarà necessario fare le prove. La struttura sarà montata tra il teatro Politeama e la via Emerico Amari, dando le spalle al porto.

Il concerto si svolgerà sotto un serrato controllo da parte delle forze dell’ordine e degli steward. Questo, soprattuto, dopo quanto accaduto la scorsa settimana in città quando si è registrata la morte del 22enne Rosolino Celesia, ucciso davanti la discoteca Notr3.

Sarà permesso l’ingresso a poco meno di 10mila persone e si cercherà in tutti i modi possibili e si potrà accedere non prima delle 20 da via Dante, via Libertà, via Ruggero Settimo.

Chi si esibirà

La cantante romana non sarà la sola artista ad esibirsi sul palco che animerà l’ultima notte del 2023 e la prima del 2024. Durante la serata, che avrà inizio alle 21 e terminerà poco dopo le 2, si alterneranno i giovani della Massimo Youth Orchestra, Samuele Palumbo, Antonio Zarcone Quartet, Daria Biancardi, Pamela Barone, Samaritano, Giuliana Di Liberto, Marlo, Peppe Lana, Pridea, Ornella P. Dj Sergio Vespertino e Antonio Pandolfo.

Cambia la viabilità

Per permettere il corretto svolgimento del concerto l’ufficio traffico e mobilità ha già provveduto a diramare l’ordinanza per il cambio della viabilità in città. Le vie interessate saranno molte e tutte nel perimetro del centro città.