Palermo, Orlando risponde a Lagalla: al lavoro per il Festino 2022

Il sindaco uscente assicura: "Stiamo definendo gli aspetti organizzativi"

PALERMO – “In queste ore, in merito al Festino di Santa Rosalia, si leggono dichiarazioni che non corrispondono al vero. Già da tempo, infatti, l’amministrazione comunale è impegnata nell’organizzazione del Festino che è patrimonio della nostra città.

Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in risposta alle dichiarazioni del candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla che ieri aveva dichiarato che nulla si sta facendo da parte dell’amministrazione uscente in merito all’organizzazione del prossimo Festino di Santa Rosalia. Affermazioni che hanno provocato la replica di Orlando questa mattina.

“Si stanno, quindi, definendo gli aspetti organizzativi – continua il sindaco uscente – che saranno presto presentati. Se qualcuno vuole fare passare il messaggio che l’amministrazione comunale lascerà i palermitani senza Festino, si sbaglia di grosso. Si abbia il pudore di non speculare su un momento di festa, preghiera e aggregazione che appartiene alla storia e alla tradizione della nostra città solo per tentare nervosamente di racimolare qualche voto in più”.