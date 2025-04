Palermo, protesta alla sede dell’Amap: “Poca acqua e torbida”

Il sit in dei cittadini di Tommaso Natale, Cardillo e Marinella

PALERMO – I residenti e i commercianti di Tommaso Natale, Cardillo e Marinella scendono in piazza con secchi e bidoni vuoti per protestare contro l’assenza dell’acqua nei giorni in cui dovrebbe essere erogata. Si sono radunati questa mattina, mercoledì 9 aprile, davanti la sede dell’Amap in via Volturno a Palermo.

Lamentano l’assenza prolungata dell’acqua anche nei giorni in cui dovrebbe essere regolarmente erogata. “Quando è iniziato il razionamento dall’amap dicevano che l’acqua sarebbe mancata una volta a settimana, invece manca ogni giorno” racconta Salvatore Zora che vive a Tommaso Natale.

“Perché in altre zone l’acqua è disponibile tutti i giorni e da noi no? – chiede il signor Zora – a noi l’acqua manda anche quattro volte a settimana e ritorna il lunedì ma per qualche ora e di notte. Non possiamo nemmeno riempire le bottiglie nelle fontane perché neanche da lì esce l’acqua”.

“È un problema grave, l’acqua arriva anche sporca e noi paghiamo per la depurazione – racconta Luana Padalino -. Abbiamo uno zio invalido che ha proprio necessità dell’acqua. In questo periodo si sono organizzati con l’acqua in bottiglia e si svegliano di notte per riempire i recipienti”.