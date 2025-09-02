Palermo ricorda Francesca Morvillo: emozioni e memoria allo Steri

Una serata intensa organizzata dall'Università

PALERMO – Si è svolta ieri sera, nella suggestiva cornice del Palazzo Chiaramonte Steri, una serata intensa e carica di emozione dedicata alla memoria di Francesca Morvillo, magistrata e vittima della strage di Capaci. Al centro dell’evento la recitazione del “Canto per Francesca Morvillo” , un testo poetico che ha saputo toccare le corde più profonde del pubblico presente.

La manifestazione, organizzata dall’Università degli Studi di Palermo con la collaborazione di diverse associazioni culturali e realtà del territorio, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e accademiche, unite nel ricordo di una figura simbolo di giustizia, coraggio e dedizione allo Stato.

A rendere la serata ancora più coinvolgente è stata l’intensa performance artistica che ha accompagnato il Canto: musica dal vivo eseguita al pianoforte dal Maestro Marco Betta, autore anche delle musiche, ha dialogato poeticamente con la voce e l’interpretazione di Cetta Brancato, performer principale dell’evento. In scena con lei altre sei co-protagoniste, che hanno cantato, recitato e danzato, dando corpo e voce a un racconto corale profondamente toccante, capace di evocare emozioni e riflessioni nel pubblico.

In un’atmosfera raccolta e suggestiva, le parole, la musica e i gesti hanno rievocato non solo il tragico sacrificio di Francesca Morvillo, ma anche il valore della memoria come strumento di consapevolezza collettiva e impegno civile.

La serata si è conclusa con una sentita e prolungata standing ovation, rivolta agli interpreti e agli organizzatori dell’evento, segno evidente della profonda emozione suscitata e della gratitudine del pubblico per un tributo così autentico e coinvolgente.

È stata una serata di grande intensità emotiva che ha unito la comunità nel ricordo, nel rispetto e nella volontà di continuare a testimoniare i valori per cui Francesca Morvillo ha vissuto e lavorato.

L’evento si inserisce nel più ampio percorso di iniziative dedicate alla legalità e alla memoria storica, promosse dall’Ateneo palermitano, che rinnova il proprio impegno a custodire e diffondere la memoria delle vittime delle mafie, attraverso la cultura, l’arte e la partecipazione attiva.

Lo spettacolo è stato prodotto dall’Associazione Museo Sociale Danisinni ETS e realizzato con il patrocinio e la collaborazione di Università degli Studi di Palermo – Terza Missione, Museo Sociale Danisinni, Ordine degli Avvocati di Palermo, Digi EMS, SPEFF, ANM e Biondani TMG.