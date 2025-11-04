Dalle mani di Cuffaro “tangente per il direttore del Consorzio di bonifica”

L'ex governatore avrebbe consegnato il denaro al dirigente regionale

PALERMO Dalle mani di Totò Cuffaro sarebbero passati i soldi di una tangente destinata ad un altro indagato. Il capitolo dell’inchiesta riguarda la gestione del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale.

Il direttore generale Giovanni Giuseppe Tomasino avrebbe favorito le imprese segnalate dall’associazione a delinquere capeggiata, secondo l’accusa, da Cuffaro.

In particolare le imprese “sponsorizzate” sarebbero state quelle rappresentate e sostenute dall’imprenditore agrigentino Alessandro Vetro. Quest’ultimo, in almeno un’occasione, avrebbe consegnato a Totò Cuffaro e al deputato regionale Carmelo Pace una somma di denaro da fare avere a Tomasino su cui “esercitavano influenza per avergli accordato sostegno e appoggio, anche politicamente”.

