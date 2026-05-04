Si tratta di tre giovani

PALERMO – Ci sono tre fermati per il tentato omicidio di via Montalbo, a Palermo. Due fermati hanno 21 anni e il terzo 29. La Procura di Palermo, coordinata da Maurizio de Lucia, ritiene di avere individuato coloro che hanno sparato a Danilo D’Ignoti, ferito a colpi di arma da fuoco quattro giorni fa.

I nomi dei fermati

Questi i nomi dei tre fermati per gli spari di via Montalbo: Giovanni e Salvatore Gioè, di 20 e 21 anni; Rosario Sposito, di 35.

Le indagini sulla sparatoria di via Montalbo

I poliziotti della squadra mobile hanno recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso due persone rincorrere a piedi la vittima e fare fuoco. Poi hanno ricostruito la partecipazione del terzo fermato. Durante la sparatoria è rimasta ferita una passante. La squadra mobile della questura indaga per chiarire il movente, se sempre legato ad un debito per una partita di droga.

Il luogo della sparatoria, in via Montalbo

L’ombra della droga sulla sparatoria di via Montalbo

D’Ignoti è fuori pericolo. I tre sono accusati anche di porto abusivo di arma da fuoco. Il tentato omicidio, secondo quanto si apprende, sarebbe maturato nell’ambito di contrasti nello spaccio della droga. La vittima non avrebbe pagato un debito.

D’Ignoti ha dei precedenti per stupefacenti. Due anni fa è stato assolto nel processo nato dal blitz “Mani in pasta” che azzerò le famiglie mafiose di Resuttana. Per lui l’accusa aveva chiesto una condanna a otto anni. Fu anche archiviata una costola dell’indagine che riguardava le scommesse clandestine.

Gli investigatori continuano a ritenere il tentato omicidio di via Montalbo strettamente collegato ai colpi di arma pesante, probabilmente un kalashnikov, esplosi contro una macchina e la facciata di un’abitazione in via Don Minzoni, nella zona della Fiera del Mediterraneo.