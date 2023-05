Palermo, un piano Amg-Comune per interventi nelle scuole

Tre interventi straordinari urgenti alla Cavallari, alla Buttitta e alla Scinà

1' DI LETTURA

PALERMO – AMG Energia avvierà tre interventi straordinari urgenti, da concludere entro l’inizio del nuovo anno scolastico, per l’adeguamento e l’efficientamento degli impianti termici della direzione didattica Cavallari di corso dei Mille, della scuola Buttitta di via Cimabue e del plesso Costa dell’istituto comprensivo Domenico Scinà di via Ughetti. É quanto è stato deciso oggi in una riunione operativa tra l’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune, Aristide Tamajo, il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma e i dirigenti e funzionari tecnici di AMG.

La riunione segna l’avvio di un percorso fortemente voluto dal sindaco Roberto Lagalla e condiviso tra assessorato e AMG Energia, volto ad elaborare una programmazione organica degli interventi di manutenzione straordinaria necessari sugli impianti termici delle scuole comunali, individuando le priorità e mettendo in calendario, a breve e medio termine, le attività meno urgenti per l’adeguamento e l’efficientamento degli impianti. “É stata data la priorità agli interventi più urgenti con risorse che sono state già individuate – spiega l’assessore Tamajo – procederemo anche con una programmazione di attività a medio termine. In bilancio si stanno appostando le necessarie risorse destinate alla manutenzione straordinaria nelle scuole, ma nella riunione è stato evidenziato che la collaborazione tra questo assessorato ed AMG Energia sarà fondamentale anche per l’individuazione e l’utilizzo di risorse regionali e comunitarie destinate all’ammodernamento degli impianti termici e di climatizzazione”.

“Si tratta di una modalità operativa che vedrà AMG dialogare e operare in piena sinergia con l’assessorato – sottolinea il presidente di AMG, Francesco Scoma – Per gli interventi il cui orizzonte è a medio termine troveremo una composizione nell’ambito del nuovo contratto di servizio a cui stiamo lavorando con l’amministrazione comunale”.