Palermo, una luminaria per il museo dei rosanero LE FOTO

Un progetto curato dall’artista Domenico Pellegrino

PALERMO – Un progetto curato dall’artista Domenico Pellegrino che ha acceso le emozioni degli studenti della scuola media di via dell’Arsenale a Palermo, che hanno consegnato all’amministratore delegato del Palermo Calcio Rinaldo Sagramola.

“Il potere della parole giuste”, è il titolo del progetto artistico-didattico curato dall’artista Domenico Pellegrino, che è docente di Arte e Immagine dell’Istituto Comprensivo WOJTYLA – ARENELLA . Nelle ore curricolari gli alunni hanno lavorato alla realizzazione della loro prima collezione di “parole giuste” realizzate in legno e luminaria.

Le installazioni realizzate dagli studenti con il Prof Pellegrino, attraverso il forte impatto visivo, danno vita ad una modalità espressiva del tutto nuova per i ragazzi, in cui le parole, cancellando ogni forma di incomunicabilità, divengono strumenti di creatività.

LE DICHIARAZIONI

Oggi nel cortile della scuola i ragazzi hanno accolto l’ad della squadra del cuore per consegnargli la scultura in legno e luminaria che hanno realizzato, facendogli prima qualche domanda sul futuro.

“I ragazzi rappresentano non solo il futuro ma il presente di questo territorio, che ha le caratteristiche per diventare la California d’Europa: un’area felice e rigogliosa al centro del Mediterraneo capace di fiorire grazie ai suoi talenti, il suo clima e la sua cultura. Stare insieme e stare qui significa costruire un avvenire migliore. C’è tanto da fare ed è tutto nelle vostre mani”, le parole di Sagramola ai ragazzi.

“Il progetto artistico che i ragazzi hanno intrapreso con il Prof Pellegrino è una grande opportunità per dare valore alle parole giuste che incarnano sentimenti ed emozioni, due dimensioni da curare, ma anche da saper distinguere, così da ottenere una maggiore intelligenza emotiva. “ dichiara il dirigente scolastico prof.ssa Ivana Corvaia.

“Siamo gli unici esseri viventi a possedere la capacità del linguaggio, ma spesso non ci rendiamo conto di questa capacità. Con le parole rappresentiamo la realtà e con le parole possiamo accarezzare e ferire, convincere e respingere. Il laboratorio si ispira al potere delle parole.” – racconta Domenico Pellegrino. “Abbiamo lavorato su questo percorso e tra le 200.000 e i 250.000 parole che esistono nel vocabolario italiano, ne abbiamo scelte 12. Dodici parole “giuste”, realizzate in legno e luminaria, che rappresentano i pensieri, i desideri, le emozioni, le aspirazioni degli studenti coinvolti:

L’artista Domenico Pellegrino, denominato l’artista della luce, per le sue luminarie che si ispirano ai miti e alle leggende della storia millenaria del mediterraneo, ha condotto i suoi studenti all’interno di un percorso segnato dalle emozioni e dalle passioni e li ha coinvolti in un progetto nel progetto: realizzare una scultura in legno e luminaria per il Palermo Calcio. “Lo sport è un linguaggio universale, che abbraccia tutti i popoli e contribuisce a superare i conflitti e a unire le persone e gli studenti desideravano rappresentarlo non con una parola ma con un simbolo”. Gli studenti hanno donato alla società rosanero la loro scultura, che sarà esposta nel corso di un evento al Palermo Museum, allestito all’interno dello Stadio Barbera.