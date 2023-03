Palermo, vento forte: vola un boiler in via Libertà FOTO

Sul posto i vigili del fuoco

PALERMO – Un boiler è volato dal tetto dal nono piano a causa del vento a e ha colpito due automobili parcheggiate. L’accaduto a Palermo all’incrocio tra via XII Gennaio e via Libertà. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

I danni provocati dal forte vento a Palermo e provincia sono diversi.

I vigili del fuoco sono stati impegnati contro gli incendi e durante un intervento per spegnere un falò che avrebbe potuto provocare un rogo, nel quartiere Brancaccio, sono stati aggrediti a sassate. I pompieri sono intervenuti anche in via Maqueda per mettere in sicurezza alcune vetrate. Decine gli interventi per alberi pericolanti nel capoluogo.

Danni si registrano al tendone i un circo nei pressi del centro commerciale Conca d’Oro.

Tegole e lamiere sono state sollevate dal vento in via Bologna e nella zona di Borgo Nuovo.