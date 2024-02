Vigili aggrediti alla Vucciria, arrestato il figlio del boss di Porta Nuova

Salvatore Di Giovanni era stato scarcerato lo scorso luglio

PALERMO – Avrebbe aggredito due vigili urbani in una notte di violenza e malamovida alla Vucciria. I poliziotti hanno arrestato Salvatore Di Giovanni, 32 anni, figlio del boss di Porta Nuova, Tommaso. Gli contestano i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ci sono altri tre indagati: uno è in carcere mentre agli altri due è stato imposto l’obbligo di dimora.

Il 25 novembre scorso i poliziotti municipali erano stati inviati dalla sala operativa per un controllo in via dei Chiavettieri. Giunti sul posto non avevano avuto il tempo di scendere dall’auto che uno era stato colpito con una bottiglia in faccia, calci e pugni.

Del gruppo di giovani avrebbe fatto parte Salvatore Di Giovanni, figlio del capomafia detenuto, con una brutta storia di violenza nella fedina penale. Lo scorso luglio ha finito di scontare una lunga condanna per tentato omicidio. Nel 2011 aveva pestato a sangue due cingalesi. Le vittime stavano rientrando a casa, nel quartiere Zisa, quando furono aggrediti a colpi di caschi. Anche lo zio Gregorio è in carcere, mentre il fratello di quest’ultimo, Giuseppe, pur essendo considerato un pilastro della mafia, è stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Ai magistrati l’allora diciannovenne Salvatore Di Giovanni confessò il delitto, ma negò che ci fosse dietro una questione razziale. “Quella sera ero con il mio scooter, un Sh 300, sono andato alla panineria di via Imperatrice Costanza perché mi aveva chiamato la mia fidanzata – aveva spiegato -. Ho visto quei due che pensavo fossero turchi e li ho aggrediti perché avevano disturbato la mia ragazza, erano entrambi ubriachi. Andavano verso di lei, volevano toccarle il sedere. A quel punto ho perso il controllo e ho iniziato a colpirli con il mio casco blu in tutte le parti del corpo”.