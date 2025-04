Palermo, sabato di violenza davanti al Country: giovane accoltellato

Il ragazzo è stato portato in codice rosso a Villa Sofia

VIA DELL'OLIMPO

PALERMO – Aggressione e violenza davanti alla discoteca Country di Palermo. Nella serata di ieri, sabato 12 aprile, un giovane di origini nigeriane è stato accoltellato all’addome e, fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno traportato il ragazzo all’ospedale di Villa Sofia dove è stato ricoverato in codice rosso ma non sembra ai essere in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che utilizzeranno anche le immagini del sistemata di video sorveglianza della zona per ricostruire la vicenda.