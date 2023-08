Panico in chiesa: la folle corsa verso l’altare con il figlio addosso VIDEO

La scena il poco tempo ha fatto il giro del web

1' DI LETTURA

TENERIFE (SPAGNA) – La folle corsa verso l’altare di un un uomo con un bambino sulle spalle crea il panico in chiesa. Il fatto è avvenuto nel santuario della Madonna del Carmine a Los Realejos a Tenerife, nelle isole Canarie. Davanti agli occhi dei partecipanti alla funzione religiosa, l’uomo ha voluto lanciare il piccolo tra le braccia della Madonna.

La scena ha fatto subito il giro del web. Come si legge su diverse testate giornalistiche, si tratterebbe di padre e figlio. Nel filmato si vede la folle corsa verso l’altare dell’uomo che corre con il figlio sulle spalle, come se stesse fuggendo da un pericolo. Il padre lancia letteralmente il bimbo sulla statua della Madonna e poi si arrampica sull’altare. Subito dopo l’uomo scende dall’altare lasciando il piccolo, tra le braccia della Santa.

