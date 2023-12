Panico sulle montagne russe: passeggeri bloccati a testa in giù VIDEO

Nessun passeggero ferito, ma solo un grande spavento

GIAPPONE – Panico sulle montagne russe. Un recente incidente agli Universal Studios di Osaka ha visto i passeggeri della giostra, denominata “The Flying Dinosaur” e parte del parco a tema Jurassic Park, rimanere bloccati a testa in giù. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi, con nessun passeggero ferito, ma solo un grande spavento.

Montagne russe: gli altri eventi simili nel mondo

Questo evento richiama alla mente altri incidenti simili avvenuti in passato in diversi parchi di divertimento. Ad esempio, in Danimarca, nel 2022, si è verificato un incidente mortale sulle montagne russe chiamate Cobra, dove una ragazza di 14 anni è morta e un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito a causa del distacco dell’ultima carrozza della giostra. Anche in Svezia, nel 2023, un incidente sulle montagne russe Jetline nel parco di Gröna Lund ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre nove, inclusi alcuni bambini.

Eventi in Italia

In Italia, fortunatamente, non si registrano eventi di tale gravità recentemente, ma la sicurezza rimane una priorità assoluta per tutti i parchi di divertimento del paese. Le normative italiane richiedono controlli regolari e conformità agli standard di sicurezza per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti i visitatori.



