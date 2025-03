Papa Francesco è stabile, prosegue l’ossigenoterapia

Il Santo Padre è ancora in prognosi riservata

Papa Francesco è stabile, ma resta in prognosi riservata e nella notte riprenderà la ventilazione meccanica non invasiva: è quanto si apprende dal bollettino medico diffuso dalla Sala stampa Vaticana sulle condizioni di salute del Pontefice.

Bergoglio è ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma. In un primo momento il ricovero era stato necessario per una bronchite, che poi è evoluta in una polmonite bilaterale.

Il bollettino su Papa Francesco

Come si apprende dal comunicato della Sala stampa Vaticana, nella giornata di martedì 4 marzo “le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili. Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo. È rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato”.

“Questa mattina – continua il comunicato – è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi ed ha eseguito la fisioterapia respiratoria. Questa notte, come programmato, verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina. La prognosi rimane riservata”.