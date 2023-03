Parlamento europeo, Milazzo entra nella commissione per lo Sviluppo regionale

"Mi occuperò in prima persona di questioni cruciali per la Sicilia"

“Inizia una nuova avventura ancora più prestigiosa delle precedenti. Infatti è stato formalizzato il mio cambio di Commissione Parlamentare e da oggi sono componente di REGI la Commissione per lo Sviluppo Regionale che mi farà interfacciare in modo più radicato con il territorio”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Giuseppe Milazzo.

“Si tratta infatti di una Commissione del Parlamento europeo che si occupa di aspetti molto importanti come turismo, cultura, infrastrutture oltre che del funzionamento e lo sviluppo della politica regionale di sviluppo e di coesione dell’Unione secondo quanto previsto dai trattati”, spiega Milazzo.

“Mi occuperò in prima persona di questioni cruciali per la Sicilia come il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e gli altri strumenti di politica regionale dell’Unione. Ringrazio i miei vecchi colleghi della Commissione Lavoro e saluto i nuovi colleghi. Ringrazio il mio partito Fratelli d’Italia e il mio gruppo politico l’ECR per questa nuova opportunità”, conclude l’eurodeputato.