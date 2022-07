Paura a Trapani per una collisione tra due imbarcazioni

Nessuna conseguenza per i passeggeri

1' DI LETTURA

TRAPANI – Attimi di paura ieri porto di Trapani, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone, dopo la collisione tra due imbarcazioni utilizzate per le escursioni nel mare delle Egadi. La motonave Gawihir, con passeggeri a bordo, durante le fasi di ormeggio ha speronato la motonave Intrepido che era agli ormeggi, senza passeggeri.

L’urto ha creato una falla, ma l’immediato intervento dell’equipaggio ha evitato l’affondamento. Nello scontro tra i due natanti è stata anche danneggiata una terza imbarcazione pure ormeggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco della Sezione Navale il cui distaccamento è prossimo alla banchina dove è avvenuta la collisione. I vigili si sono subito occupati delle operazioni di prosciugamento per evitare l’affondamento dell’imbarcazione danneggiata.

Questo è il terzo incidente da maggio a oggi che coinvolge imbarcazioni del diporto turistico. A maggio l’incendio di alcune imbarcazioni al molo Columbus, poi un’altra motonave colpita da un principio di incendio con nove passeggeri a bordo mentre rientrava dalle Egadi e infine una motonave finita incagliata davanti il villaggio di Calampiso, a San Vito Lo Capo, con 60 turisti a bordo.