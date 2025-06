Pd, Barbagallo: “Rispetto per chi ha votato, io segretario con forte legittimazione”

La conferenza stampa dopo il congresso Dem

PALERMO – “I dati parlano chiaro: al congresso hanno votato diecimila iscritti. In tutte le elezioni il dato si misura sui votanti e non sugli aventi diritto, e i primi dati dicono che siamo al 77,8%. Si tratta di una legittimazione forte in un congresso che ha avuto una grande partecipazione”.

A dirlo è stato il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, in conferenza stampa nella sede regionale del partito, a Palermo.

Barbagallo ha risposto così alle critiche dell’opposizione interna che punta il dito invece sul 45% dei consensi raggiunti dal segretario uscente e unico candidato se calcolati sul totale dei 16mila iscritti. “Chi si è recato ai seggi merita rispetto – ha aggiunto -. È stato un momento di grande partecipazione, il Pd ne esce più forte”.