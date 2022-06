Pd, Chinnici: “Il mio impegno per la Sicilia parte dai giovani” VIDEO

L'eurodeputata ha incontrato dirigenti, amministratori e militanti della Sicilia Orientale.

ACIREALE – La prima catanese di Caterina Chinnici. La candidata del Pd alle presidenziali del fronte progressista ha incontrato i militanti e i dirigenti dem della Sicilia Orientale ad Acireale. A margine dell’incontro l’eurodeputata e il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo hanno fatto il punto con i cronisti.

“La mia proposta per la Sicilia è una proposta di impegno che guarda soprattutto ai giovani per mettere in moto lo sviluppo di questa regione”, esordisce Chinnici. Poi snocciola i punti salienti del programma che sottoporrà nei prossimi giorni al popolo delle primarie: lavoro, rifiuti (“sui termovalorizzatori calibreremo bene le nostre proposte”), sanità, trasporti. Temi da approfondire prima di arrivare a una proposta che sia largamente condivisa.

“Io amo lavorare così”, dice con garbo Chinnici. Resta il fattore x, l’incognita del campo avversario che potrebbe ricompattarsi. “Siamo abituati a guardare a casa nostra, stiamo lavorando all’allargamento del campo come vuole il nostro segretario nazionale che deve essere largo e inclusivo”, spiega Barbagallo. “Vogliamo essere inclusivi partendo dai nostri valori”.

E lancia una bordata. “Nel centrodestra prevale spesso il richiamo della foresta, non ci preoccupiamo di questo ma lavoriamo al centrosinistra”, dice. La partita è iniziata, in attesa che anche il Movimento Cinquestelle schieri il suo candidato.