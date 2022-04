Piazza V.E. Orlando tra degrado e vandalismo FOTO

Residenti e Comitati: "Chiediamo interventi urgenti e sicurezza"

PALERMO – Piazza V.E. Orlando ancora una volta vittima di atti vandalici. Nella notte di sabato, ignoti hanno staccato il passamano della scalinata che collega i due livelli dell’area. Danneggiati anche dei vasi in via Volturno. Martedì mattina la scalinata è stata transennata, in attesa che avvenga la manutenzione.

Lo stato di dissesto della scalinata è stato segnalato più volte dai residenti. Qualche giorno prima del danneggiamento, anche l’associazione Comitati Civici aveva richiesto al Comune di Palermo un intervento di messa in sicurezza.

Purtroppo non è la prima volta che si registrano danneggiamenti nella piazza sovrastata dall’imponente Palazzo di Giustizia. I vetri della ringhiera rotti e le scritte spray ovunque raccontano di un luogo che spesso diviene bersaglio di soggetti senza scrupoli che continuano ad accanirsi contro beni pubblici.

Una piazza offesa dagli atti vandalici e lasciata al degrado da tempo, lo dimostrano le panchine divelte, la pavimentazione rotta, le perdite idriche e le aiuole incolte, spesso ricettacolo di rifiuti. Con lo sdegno dei residenti e dei tanti passanti che giornalmente transitano dalla zona. “Un’area che dovrebbe essere simbolo di legalità – commentano alcuni residenti della zona – proprio per la sua vicinanza al Tribunale di Palermo eppure la piazza racconta giornalmente altro. Raid notturni, giovani che sfrecciano con motorini e lo stato d’incuria sono segnalati da anni ma senza nessun intervento. Una situazione – concludono – che dà la sensazione anche di scarsa sicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne”.