Picchia la fidanzata, poi si scaglia contro i poliziotti VIDEO

Notte di follia alla Stazione Termini di Roma

ROMA – Rincorre e picchia la fidanzata scagliandole un pugno sul capo. Poi tenta di attaccare la polizia. Le forze dell’ordine si sono ritrovate a tirare fuori le armi per cercare di contenere la furia di un uomo tra i 30 e i 35 anni. Un passante ha ripreso la scena da film con il proprio cellulare e diffondendo il video sulla pagina social Welcome to Favelas.

Dopo aver colpito la ragazza, l’uomo ha cercato di scagliarsi su alcuni agenti con bottiglia, poi ha distrutto il vetro di una pattuglia. Il video sopra mostra la furia del giovane durante la una notte davanti la stazione Termini di Roma.