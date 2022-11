Pichetto Fratin: “Oltre 350 milioni di euro contro il dissesto”

Ad annunciarlo è il ministro durante la question time alla Camera

1' DI LETTURA

“Le istruttorie condotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dagli Uffici ministeriali, sulla scorta delle proposte formulate dalle Regioni e Province autonome, porteranno, a breve, al finanziamento di 139 interventi” contro il dissesto idrogeologico, “con oltre 350 milioni di euro a carico del bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica”. Lo ha detto il ministro Gilberto Pichetto al question time alla Camera.

Gli interventi rientrano nel Piano degli interventi di mitigazione di rischio idrogeologico, istituito con il decreto legge 152 del 2021, che viene adottato tramite provvedimenti ministeriali, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate. Il Piano relativo al 2022 secondo Pichetto “è in via di formale definizione”. In questo piano “non si ravvisano proposte della Regione Campania, ricadenti nei comuni dell’Isola d’Ischia”. Alla richiesta della deputata Maria Elena Boschi di ripristinare la struttura di missione Italia Sicura, Pichetto ha risposto che “agire ora con la costituzione di una nuova unità di missione rischierebbe di essere controproducente, in quanto si creerebbero nuovi blocchi procedurali, con lo spostamento di competenze e la previsione di nuovi soggetti istituzionali, e si rischierebbe pertanto di compromettere l’efficacia della riforma da poco approvata, che ha ottenuto il placet della Commissione europea”.