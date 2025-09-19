Politica, musica, libri e dibattiti: il Pd presenta la festa dell’Unità 2025

Dal 25 al 28 settembre - VIDEO

PALERMO – Quattro giorni di dibattiti, incontri, presentazioni di libri, spettacoli serali ed un villaggio gastronomico. Il Pd festeggia gli ottant’anni dalla liberazione del fascismo, a Palermo, con la festa dell’Unità. Dal 25 al 28 settembre nello storico giardino di Villa Filippina verranno allestiti tre palchi. Il primo, per i dibattiti politici, riservato a incontri e confronti sui principali temi contemporanei. Il secondo, il Main Stage, destinato ai concerti e agli appuntamenti serali. Il terzo, il palco del Monsù, dedicato a teatro, talk, performance e spazi di riflessione culturale.

Il vari panel

L’evento partirà giorno 18 e sono tanti gli appuntamenti con la politica. Nel primo panel “Il cuore sociale di Palermo: il ruolo del Volontariato nel Terzo settore”, interverranno: la scrittrice Stefania Campanella, il presidente di Arci Palermo Fausto Melluso, Cettina Cammarata e Mari Albanese. E ancora, gli interventi di Alfonso Cinquemani, del direttore della Caritas Don Sergio Cinesi e della senatrice Sandra Zampa.

Nel tardo pomeriggio, invece, nel panel “Europa e territori: il futuro di Palermo e della Sicilia”, parleranno dal palco gli europarlamentari Giuseppe Lupo e Camilla Laureti e il deputato Matteo Orfini.

Gli altri appuntamenti

L’indomani, il venerdì, si riprenderà con il panel “La lotta alla mafia come priorità!”. Interverranno: il presidente della commissione antimafia, Antonello Cracolici e il presidente Legacoop Sicilia, Filippo Parrino. Poi, il discorso di Maurizio de Lucia e della senatrice Enza Rando.

Alle 18.30 è previsto il panel “Il giornalismo d’inchiesta e la libertà di stampa”. Parleranno: l’europarlamentare Sandro Ruotolo e l’ex direttore di Rai Sicilia, Salvatore Cusimano. Alle 19.15 nel panel “Conoscenza, competenze, lavoro” interverranno invece Daniela Crimi, Giorgio Marretta, Vincenzo Barbaro, Antonio Rubino, Alessandro Bellavista e l’onorevole Valentina Chinnici.

Alle 21 il Teatrolab metterà in scena AMLET* di Luigi Maria Rausa. A seguire lo Stand-Up di Emanuele Pantano e il Concerto Gruppo musicale degli Agricantus.

I panel finali

Il sabato 27 si partirà alle 10.30 con il panel “Territori, decentramento e comunità: le proposte dei circoli del Partito Democratico”. Sul palco, i segretari e le segretarie dei Circoli e i consiglieri di Circoscrizione. Alle 16 invece il panel “Un futuro senza violenza: conferenza delle donne”. Verranno illustrati strategie, esperienze e strumenti per contrastare la violenza di genere.

Interverranno: Adriana Palmeri, la pianista Giuseppina Torre, Milena Gentile, Elvira Rotigliano, Cleo Li Calzi e l’onorevole Valeria Valente.

A seguire, il panel “Un nuovo sviluppo per Palermo e la Sicilia: lavoro, imprese, futuro sostenibile”, con la partecipazione di Giuseppe Glorioso, Patrizia Di Dio, Vincenzo Fasone e Rosi Di Stefano. E ancora, gli interventi di Alessandro Albanese e dell’onorevole Michele Catanzaro.

La giornata proseguirà con il panel “Politica estera: dall’Ucraina a Gaza”. Sul palco, il senatore Alessandro Alfieri, l’onorevole Giuseppe Provenzano e l’europarlamentare Lucia Annunziata. Alle 22:30 invece il concerto degli Shakalab.

L’ultimo giorno

Nella giornata di domenica ci sarà, alle 10, il Panel “Confronto sugli Enti Locali”. Un dialogo su Pnrr, bilanci comunali, aree interne, sanità, scuola”. Sul palco, Teresa Piccione, l’onorevole Mario Giambona e l’onorevole Davide Baruffi. Poi, alle 11, il Dibattito con sindaci, consiglieri comunali, consiglieri provinciali.

Nel pomeriggio, alle 16 verrà presentato il libro di Gilda Sciortino dal titolo “Noemi Crack Bang. La banalità del male”. A seguire, alle 17 il panel “Proposte e prospettive per il futuro della città”, con il contributo dei consiglieri comunali del PD e dei sindacati provinciali. Interverranno: Teresa Piccione Rosario Arcoleo, Mariangela Di Ganci, Fabio Teresi, Mario Ridulfo, Federica Badami e Ignazio Baudo.

Il closing party

Alle 18:30 si riprenderanno i lavori con il panel “Cantiere PALERMO 2027”. Sul palco, Teresa Piccione (PD), Steni di Piazza (M5S), Roberto Lannino (AZIONE), Giandomenico Lo Pizzo (Iv);Barbara Evola, Ramon La Torre (Rifondazione Comunista). E ancora: Fabio Giambrone (Europa Verde), Manuela Parrocchia (SI) e Stefano Fiorentino (Più Europa). Conclude l’onorevole Davide Baruffi.

Alle 21 l’esibizione del Gruppo musicale Doni’s Band e alle 22.30 il closing party coi dj set Cataldi e Rausa.

Piccione: “Laboratorio di democrazia”

“La festa dell’Unità 2025 illuminerà Villa Filippina dal 25 al 28 settembre, restituendo a Palermo un grande spazio di confronto e partecipazione – spiega Teresa Piccione, segretaria provinciale del Pd Palermo -. Al palco dei dibattiti politici si alterneranno panel su temi cruciali per il futuro della città e del Paese sul ruolo del volontariato e del terzo settore, sullo sviluppo economico e sostenibile di Palermo e della Sicilia, sull’Europa e sul Mediterraneo”.

“Non mancheranno inoltre riflessioni su sanità, scuola ed enti locali e su tematiche sempre attuali come la parità di genere e i diritti, la lotta alla mafia, la politica estera, dall’Ucraina a Gaza, ed il ruolo dei circoli. La Festa – conclude Piccione – è prima di tutto un laboratorio popolare di democrazia che rinnova ogni anno il legame fra politica e cittadini”.

Greco: “Traguardo storico”

“Quest’anno – afferma Carmelo Greco, responsabile organizzativo del Pd Palermo – celebriamo un traguardo storico. Le feste dell’Unità in tutta Italia compiono ottant’anni, cosi come ottant’anni fa l’Italia si liberava dal fascismo. E un vero e proprio miracolo laico che ha saputo cambiare, crescere e rinnovarsi, rimanendo sempre uno spazio aperto di memoria, socialità e futuro”.

“Nei porticati prenderanno vita il mercato vintage e dell’artigianato, le librerie, gli spazi per associazioni sociali, workshop e laboratori per bambini”, aggiunge Greco.

“Ci sarà inoltre il villaggio gastronomico e la Giornata Nazionale del Veicolo domenica 28, con oltre cento auto e moto d’epoca. Tutto questo – conclude Greco – sarà reso possibile grazie al lavoro appassionato di oltre 50 volontarie e volontari che, con dedizione, sono la vera spina dorsale di questa grande manifestazione”.