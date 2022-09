Politiche, Scarpinato a Palermo per il M5s: “Resto indipendente” VIDEO

Il magistrato racconta cosa ha detto a Giuseppe Conte quando gli ha proposto la candidatura al Senato.

1' DI LETTURA

PALERMO – Roberto Scarpinato ha presentato ufficialmente la candidatura al Senato con il Movimento 5 stelle, stamani, al San Paolo Palace di Palermo. Accanto a lui il candidato M5s alla presidenza della Regione Siciliana, Nuccio Di Paola, che ha lanciato un appello ai militanti del Pd e del movimento Centopassi chiedendo un voto utile per battere il centrodestra e Renato Schifani: “Votate per me, votate per il M5Stelle e poi costruiremo un percorso diverso da quello fatto negli ultimi anni dal centrosinistra”.



Scarpinato invece ha raccontato della proposta fatta da Conte per la sua candidatura. “Quando il presidente Conte mi ha telefonato per propormi la candidatura al Senato, gli ho chiesto del tempo per riflettere. Ho subito rivendicato la mia indipendenza. Ho riflettuto, perche’ ero ben consapevole che accettare la proposta significava tornare sul fronte e proseguire con altri mezzi cio’ che facevo da magistrato”.

Scarpinato ha commentato anche le critiche di Ingroia sulla sua candidatura. “La prima persona che ho chiamato e’ stata proprio Nino Di Matteo, quando ho ricevuto la proposta della candidatura. E Di Matteo mi ha detto: devi accettare, io ho fiducia in te, vai avanti, credo che non ci sia altro da dire”.