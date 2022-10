Ponte Corleone, consegnati i lavori per la messa in sicurezza

Il sindaco Lagalla e l'assessore Orlando hanno incontrato il commissario Castiglioni

PALERMO – Tutto pronto per i lavori di messa in sicurezza del Ponte Corleone. Questa mattina il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere Pubbliche, Salvatore Orlando, hanno consegnato i lavori di messa in sicurezza del Ponte Corleone con il commissario Castiglioni, che si avvale dalla collaborazione di Anas per eseguire le opere.

“La consegna dei lavori per la messa in sicurezza e il risanamento strutturale del Ponte Corleone è un altro passaggio importante che questa amministrazione porta a termine, dopo la convenzione firmata lo scorso 6 settembre con il commissario straordinario Matteo Castiglioni, che si avvale dell’Anas come stazione appaltante“. A dichiararlo è il sindaco Roberto Lagalla. “L’amministrazione comunale è riuscita a superare lo stallo, ha sbloccato la convenzione e, di conseguenza, l’avvio dei lavori su un’infrastruttura strategica per la città. Compito del Comune – conclude Lagalla – sarà quello di stimolare e vigilare sulle grandi opere pubbliche a Palermo, come è successo con Anas proprio per il Ponte Corleone e, ad esempio, con Rfi, per il completamento dell’anello ferroviario”.

“Abbiamo messo nelle mani del commissario Castiglioni le risorse necessarie per procedere ai lavori di consolidamento del ponte, grazie al quale i tempi di affidamento e realizzazione previsti nella convenzione saranno rapidi e certi. Siamo già al lavoro per reperire, attraverso la rimodulazione dei fondi del Patto per Palermo, le risorse necessarie per il raddoppio del Ponte Corleone”, afferma l’Assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.