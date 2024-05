Ponte Oreto, Chinnici: “Entro il mese di giugno partiranno i lavori”

Si partirà dai marciapiedi e dalle parti più ammalorate

PALERMO – “Entro giugno partiranno i lavori di restauro del ponte Oreto“, l’annuncio arriva da Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale.

“Grazie all’impegno del sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore Totò Orlando e degli uffici, recuperiamo anni di ritardi intervenendo per la messa in sicurezza e subito dopo per il recupero dell’intera struttura. Un impegno mantenuto con la città, dopo anni di battaglie e impegno”, ha aggiunto il consigliere comunale.

In totale la spesa sarà di 6,2 milioni di euro, di cui 3,8 dei vecchi fondi Fas, che risalgono al 2009.

“Si tratta di un obiettivo che Palermo aspetta da anni che, adesso, finalmente diventa realtà. Il primo lotto dei lavori, nell’ambito dell’accordo quadro, prevede la messa in sicurezza dei marciapiedi e delle parti più ammalorate, a cui seguirà il recupero strutturale del ponte che è uno dei punti di collegamento della città con la periferia Sud”.

“Saremo vigili sul rispetto dei tempi – ha concluso Chinnici -, sappiamo che c’è molto da fare ma possiamo dire che finalmente Palermo volta pagina: i lavori pubblici non sono più né chimere, né incompiute ma interventi concreti”.