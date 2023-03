Quando Salvini diceva “no” al ponte sullo Stretto VIDEO

La posizione (oggi cambiata) del ministro sulla mega infrastruttura

1' DI LETTURA

PALERMO – “Le piace il ponte sullo Stretto? Lo voleva fare anche Silvio Berlusconi…”. La domanda è secca e inequivocabile, la risposta di Matteo Salvini pure: “Non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi i treni (in Sicilia, ndr) non ci sono. I soldi usiamoli per sistemare le scuole”. Le parole che è possibile ascoltare nel video in alto risalgono a 6 anni fa, durante un collegamento televisivo con il programma L’aria che tira condotto da Myrta Merlino su La7.

Salvini e il ponte sullo stretto: “Non sono ingegnere”

“Non sono ingegnere, mi preoccupa che non ci siano i treni per raggiungere il Ponte sullo Stretto”, continuava il leader della Lega, dichiarandosi “d’accordo con il Renzi di prima” quando contrastava la realizzazione dell’opera. Quella posizione è evidentemente cambiata: lo stesso Matteo Salvini, oggi ministro delle Infrastrutture, è infatti uno dei principali sostenitori del mastodontico cantiere recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e accolto con favore dal suo storico “testimonial”, Silvio Berlusconi.



LEGGI ANCHE Ecco come potrebbe essere il ponte sullo Stretto: il progetto VIDEO