Cosa avete risposto al nostro quesito

Con più del cinquantaquattro per cento di ‘No’ i lettori di LiveSicilia.it sono stati chiari. Per la maggioranza, il Ponte sullo Stretto non è un’opera utile.

Questa era la domanda che vi abbiamo rivolto, nel consueto appuntamento per sondare umori e opinioni. La risposta è arrivata.

Ricordiamo che nn parere favorevole al progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina è stato dato dalla Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale, con le integrazioni previste sul riavvio dell’iter “nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte”.