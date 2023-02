Priolo, Schifani: “In 36 mesi depuratore a norma” VIDEO

Le parole del governatore a Catania (video Luisa Santangelo)

PALERMO – “Ho incontrato i nuovi acquirenti di Lukoil e l’acquisto si perfezionerà nel momento in cui sarà fatta la due diligence. Noi abbiamo seguito sin dall’inizio questa vicenda sia per quanto riguarda il decreto del governo che ha insediato l’amministratore giudiziario. Arriverà il secondo Dpcm dove si parlerà di attuazione di queste regole: abbiamo 36 mesi di tempo per fare in modo che il depuratore venga messo a norma, lavoreremo di concerto con il governo, siamo soddisfatti per come è stato affrontato il tema”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione della Gigafactory 3Sun di Catania, che entro il 2024 sarà la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa.